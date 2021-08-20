جاء من القاهرة.. مصرع طالب غرقاً في نهر النيل بقنا

لقي طالب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقاً في نهر النيل بجوار مرشح مياه طوخ، بمركز نقادة، في محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة العميد هاني الأتربي، والنقيب أسامة حمدي، إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الغريق، وتبينّ أنّه يُدعى «خالد محمد حسن»، 15 سنة، مقيم بمنطقة «الزاوية الحمراء» في القاهرة.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طوخ، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.