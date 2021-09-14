نصائح للممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية: «أكل وتنظيف وقلة تجمع»

مع انتصاف شهر سبتمبر كل عام، يبدأ الحديث عن الإنفلونزا الموسمية وكيفية التلقيح ضدها، وهو ما تحدثت عنه الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، قائلة إن اللقاح المضاد لـ الإنفلونزا الموسمية في غاية الأهمية، موضحة أنه يمكن أن يحصل الفرد على لقاح الإنفلونزا، ولقاح كورونا معًا، فهما لا يتعارضان.

وفي الوقت ذاته، حذرت «عبد الجواد» من تطعيم الأطفال أقل من 6 شهور بلقاح الإنفلونزا، كذلك من يعاني من أي حساسية من مكونات لقاح الإنفلونزا من الحصول على اللقاح كي لا يصابوا بأي أعراض جانبية، وهو ما خلق تساؤول لدى البعض عن سبل الوقابة لتلك الفئات من الإنفلونزا الموسمية.

طبيب: يجب غسل اليدين عدة مرات يوميا.. وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص

وللإجابة عن هذا التساؤل، قال الدكتور أحمد عبدالفتاح استشاري الأنف وأذن وحنجرة، إن منع أصحاب الحساسية والأطفال من اللقاح له جانب صحي لهم، وذلك لوقايتهم من الضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة أخذ لقاح الإنفلونزا، لذا يجب عليهم اتباع بعض التعليمات للمرور بسلام من ذلك الموسم.

وأضاف «عبدالفتاح» لـ«الوطن»، أنه يجب على أصحاب الحساسية من مكونات لقاح الإنفلونزا أن يتناولوا الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات بشكل مستمر لقدرتها على التصدي للإنفلونزا، مع تغطية الفم بالمرفق أو بمنديل في حالة السعال أو العطس، وأيضًا استعمال مناديل ذات الاستعمال الوحيد ورميها بعد ذلك في القمامة.

وأشار أخصائي الأنف وأذن وحنجرة، إلى أن الأطفال دون 5 سنوات يسعون للمس المسطحات والأرض بشكل دائم، لذا يجب غسل إيديهم جيدا بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، وتجنب الاتصال المباشر لهم مع الأشخاص المصابين بالفيروس، وعدم تعرضهم لتجمعات كبيرة في ذلك الوقت من العام، مع الحرص على تهوية المنزل باستمرار.

كما أوضح أن موسم الإنفلونزا يبدأ سنويًا من منتصف شهر سبتمبر، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يلقح ومن وذلك حتى يتمكن الجهاز المناعي من بناء دفاعاته قبل مجيء الإنفلونزا، وطيلة موسم الإنفلونزا، وعلى الرغم من أنه لا يقي بشكل كامل من الإصابة إلا أنه يحمي من الأشكال الخطيرة للإنفلونزا.