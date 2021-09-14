مستشار الرئيس: أخذ لقاح كورونا عن طريق الاستنشاق لم تُثبت فاعليته بعد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن حجم سوق الدواء في مصر يبلغ 125 مليار جنيه، ولا يتم القبول إلا الجودة العالية، لأن حياة الإنسان لا فصال فيها، موضحًا أن المصانع المصرية تنتج الدواء وفقا للمعايير العالمية ويكون فعالا وآمنا، ومصر تصدر أدوية بنحو ربع مليار دولار، مؤكدًا أن مصر في مرحلة جديدة، وتتطور وتنمو وتزدهر في كل المجالات.

مصر دولة آمنة وسط عالم مليء بالحروب

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر دولة آمنة وسط عالم مليء بالحروب، والمشاكل كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وصحية، وإنما التجارب المستفادة منها أن أمتنا عظيمة ولها قدرات تفوق الخيال، والشعب المصري عندما يتحد ينطلق بقوة، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر من تطوير كل المجالات يفوق الخيال.

يوجد 152 مصنعًا في مصر لإنتاج الأدوية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه يوجد 152 مصنعًا في مصر لإنتاج الأدوية، هذا بخلاف مصانع أدوية أخرى جارٍ إنشاؤها، موضحًا أن لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» من خلال الاستنشاق لم تثبت فاعليته بعد، حيث إنه لا يزال في مرحلة التجارب، كما أنه في حال الاتفاق على تصنيع لقاح فايزر في مصر، فإنه سيتم توفير البنية اللازمة لهذا مثل إيجاد أماكن عند درجة حارة 80 تحت الصفر لحفظ هذا اللقاح.