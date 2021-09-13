مستشار الرئيس: قد نصل إلى ذروة الموجة الرابعة بعد شهر أو أقل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن إصابات فيروس كورونا المستجد، ستزيد خلال الفترة المقبلة، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول مصر الموجة الرابعة من الجائحة: «الموجة الرابعة يعني أعداد متزايدة، وتتصاعد يوما بعد يوم، حتى نصل إلى ذروة الإصابة بهذه الموجة، ثم تبدأ الأعداد في التناقص».

جهود مضنية للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: أن «الأساليب الوقائية والتطعيمات، تؤدي إلى المضاعفات الناتجة عن المرض وفرص الإصابة بالمرض، وما زال العامل المؤثر في الحماية من الإصابة ونقل العدوى، هو الوسائل الاحترازية والاستجابة لحملات التطعيم، حيث تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية لتوفير أكبر قدر من اللقاحات من مصادر متعددة».

مفيش يوم محدد للوصول إلى ذروة الموجة الرابعة

وحول ذروة الموجة الرابعة، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «مفيش يوم محدد لكن لما نوصل لمرحلة نشوف فيها عدد الحالات ثابت في عدة أيام متتالية تصل إلى 6 أيام تقريبا نكون قد وصلنا إلى الذروة، وأعتقد أن هذه المرحلة ستكون بعد شهر أو شهر ونصف أو أقل».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن أي مرض معدٍ له أهمية وبائية، إذ تقاس تلك الأهمية بمدى قدرة المرض على الانتشار، وشدة الأعراض وأعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا في الموجة الرابعة، ولكن قدرته على الانتشار ونقل العدوى سريعة.