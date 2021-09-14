مستشار الرئيس: طعمنا 8 ملايين مواطن.. ربع العدد حصل على جرعتين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفر دعمًا ومساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية للعديد من الدول العربية وغيرها، دون أن يؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر في مصر، مؤكدًا أن مصانع الأدوية المصرية وفرت كل احتياجات السوق المحلية خلال أزمة كورونا، ومصر لم تشهد أي أزمة في الأدوية.

مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مصري بنهاية العام الجاري

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» مع نهاية العام الحالي، وتم تطعيم نحو 8 ملايين مصري حتى الآن، ربع العدد حصل على الجرعتين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تدرس تصنيع أنواع أخرى من اللقاحات في مصر بخلاف الأنواع التي يتم صنعها بالفعل، موضحًا أن فيروس كورونا وكذلك فيروس الإنفلونزا كليهما مرض معدٍ.

من الممكن الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه من يصاب بالإنفلونزا العادية عليه اتخاذ نفس الإجراءات كما لو كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، ولا يوجد مانع من الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا في يوم واحد ولكن بشرط أن يكون كل لقاح في «كتف مختلف»، موضحًا أن الحالة الوبائية لو استدعت إجبار كل الفئات على تلقى التطعيم فإنه سيتم اتخاذ هذا الإجراء شرط توافر اللقاح، وهناك دولا اتخذت إجراءات صارمة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.