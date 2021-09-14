مستشار الرئيس: كل متحورات كورونا متوقعة.. التزموا بالإجراءات الوقائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه تم تطعيم كل العاملين والمتواجدين بالمواقع السياحية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر بها احتياطي استراتيجي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية وتجهيزها في أي وقت، موضحًا أن وضع وباء كورونا في مصر عادي وكما كان في الموجات السابقة.

مصر تستقبل ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لكورونا

وشدد «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل متحورات فيروس كورونا متوقعة لأنها هذه طبيعة الفيروسات، كما أن مصر تستقبل ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مناشدًا مرضى الجهاز التنفسي بضرورة الحصول على لقاح كورونا لمنع حدوث أي مضاعفات، فهناك دول طعمت 60% من شعبها.

تطعيم المدرسين والعاملين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن جرعات اللقاحات التي تصل قارة أفريقيا من لقاح كورونا منخفضة جدا، رغم أنها وفرت الأموال اللازمة لذلك، في حين أن هناك دولًا تطعم الجرعة التعزيزية الثالثة، مؤكًدا أنه سيتم تطعيم المدرسين والعاملين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي ومن ثم التعامل مع الطلاب وفقا للحالة العمرية الخاصة، ودراسة نوع التطعيم الذي يناسبهم وفق الدراسات والأبحاث العلمية الدقيقة.