إعلان أريزونا الأمريكية منطقة كوارث.. وبايدن يأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولاية أريزونا الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية لتكملة ‏‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشديدة والفيضانات في ‏الفترة من 22 يوليو إلى 24 يوليو الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين، ‏‏‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ‏ونافاجو.‏

إغلاق أكثر من 120 موقعا سياحيا في شنجهاي الصينية مؤقتا بسبب إعصار «تشانتو»

وفي الصين، أغلقت السلطات، أمس الاثنين، أكثر من 120 موقعا سياحيا في شنجهاي مؤقتا، مع اقتراب إعصار «تشانتو»، وتم تعليق العمل بمواقع سياحية شهيرة، من بينها منتجع ديزني، وبرج لؤلؤة الشرق، ومتحف شنجهاي للعلوم والتكنولوجيا، ومتحف شنجهاي لعلم الفلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي السودان، أعلنت السلطات المحلية، أن الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية في البلاد، أودت بحياة أكثر من 80 شخصا ودمرت نحو 35 ألف منزل منذ يوليو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، العميد بالشرطة السودانية عبد الجليل عبد الرحيم، إن الفيضانات أسفرت عن مقتل 84 شخصا وإصابة 67 آخرين منذ بداية موسم الأمطار.

تضرر 14 ولاية من ولايات السودان الـ18 نتيجة الأمطار

وأضاف عبد الرحيم، أن 14 ولاية من ولايات السودان الـ18، تضررت بسبب الأمطار التي دمرت أكثر من 8 آلاف منزل وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 27 ألف منزل آخرين.

وأشار المتحدث السوداني، إلى أن ولايتي نهر النيل والقضارف شرقي البلاد كانتا الأكثر تضررا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، قال في وقت سابق، إن 102 ألف شخص تضرروا بسبب الأمطار في جميع أنحاء البلاد

من جانبها، وصلت طائرة مساعدات إنسانية، صباح أمس الاثنين، مطار الخرطوم الدولي، مقدمة من الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر للمناطق المتأثرة بالفيضانات قادمة من الإمارات.

وقال مدير إدارة الطوارئ بالهلال الأحمر السوداني، حامد قور، إن الطائرة تغطي حوالي 21 ألف أسرة للمناطق المتأثرة بالفيضانات تحمل على متنِها معينات ومستلزمات إيواء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».