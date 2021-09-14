كوريا الجنوبية تغرم «جوجل» 176.64 مليون دولار لإساءة استغلال السوق

قررت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، فرض غرامات على شركة «جوجل» الأمريكية، بمبلغ 207 مليارات وون «176.64 مليون دولار» لإساءة استغلال السوق.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الكورية الجنوبية، إن الشركة الأمريكية أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي سياق متصل،حققت لجنة التجارة العادلة في كوريا، مع «جوجل» حول مزاعم تفيد بأنها تمنع صانعي الهواتف الذكية المحليين من استخدام أنظمة تشغيل أخرى غير أنظمتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ارتفاع «خام غرب تكساس الوسيط» الأمريكي بنسبة 1.1%

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، ارتفاعا بحوالي 1% مع استمرار بطء الإنتاج الأمريكي في العودة بعد أسبوعين من ‏ضرب إعصار «إيدا» ساحل خليج المكسيك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏وصعد «خام غرب تكساس الوسيط» الأمريكي 73 سنتاً «1.1%»، ليستقر عند 70.45 دولاراً للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» ارتفاعاً بـ 59 سنتاً أو «0.8%» ، لتبلغ عند التسوية 73.51 دولاراً ‏للبرميل.

من جانبه، صعد الدولار، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق إلى 92.887، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس الماضي، فيما جرت تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.1%عند 92.707.

وسجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية،أداء متبايناً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، أمس الاثنين، ‏‏‏‏وسجل ‏ مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعًا عند ‏‎10.15‎‏ نقاط، أي ‏‎0.23‎‏ % ليحقق ‏‎4468.73‎‏ نقطة.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، ‏‎261.91‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.76‎‏ % إلى ‏‎34869.63‎‏ ‏نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎9.91‎‏ نقاط أي ‏‎0.07‎‏ %، ليسجل ‏‎15105.58‎‏ نقطة.‏

الرئيس الأمريكي: نتجه لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية تتجه لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وجعل الأثرياء يدفعون حصتهم الضريبية العادلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال بايدن، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الأجندة التي يضعها ستخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وتساهم في خفض تكاليف المعيشة،مشيرا إلى أن الوقت قد حان لدعم العمال الجادين، الذين يمثلون العمود الفقري لبلاده.

وفي اليابان، صعدت مؤشرات الأسهم، اليوم، في جلسة التعاملات الصباحية بـ«بورصة طوكيو للأوراق المالية».

وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» المؤلف من 225 سهما، 115.05نقطة أو ما يعادل0.38% ليصل إلى 30562.42 نقطة في الجلسة الصباحية.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.53 نقطة، أو 0.41% ، ليصل إلى 2106.24 نقطة.

عربيا، قال «البنك المركزي السوداني»، أمس الاثنين، إن بلاده صدرت بضائع قيمتها 2.53 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 68% عن الفترة نفسها من العام الماضي، واصفا الزيادة بأنها غير كافية مقارنة بفاتورة واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.

السلطات السودانية تصدر 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار

وأظهرت بيانات «المركزي السوداني»، أن الذهب جاء في صدارة قائمة الصادرات، وصدر السلطات السودانية، 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى الإمارات، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

بدورها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه في النصف الأول من العام الجاري 2021، استوردت السلطات السودانية، قمحا بقيمة 239 مليون دولار، ومنتجات بترولية مقابل 215 مليون دولار، وأدوية بقيمة 236 مليون دولار.