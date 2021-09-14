قمة عالمية في واشنطن 22 سبتمبر من أجل التوحد لمواجهة فيروس كورونا

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن واشنطن تعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في 22 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بايدن يدعو رؤساء الدول والحكومات للتوحد من أجل مواجهة الفيروس

وأعلنت الإدارة الأمريكية في بيانلها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو خلال القمة المرتقبة رؤساء الدول، والحكومات والمنظمات الدولية، ورواد الأعمال والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية للتوحد من أجل إنهاء الفيروس.

وفي أستراليا، أعلنت حكومة مقاطعة العاصمة «كانبيرا» تمديد الإغلاق لفترة 4 أسابيع أخرى بعد أن سجلت، اليوم، 22 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلن رئيس وزراء المقاطعة أندرو بار، إنه من المقرر الآن أن ينتهي الإغلاق في 15 أكتوبر المقبل، موضحا أنهم مقبلون على فترة صعبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أما في الصين، فقد سجلت السلطات الصحية، اليوم، 59 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، في البر الرئيسي للبلاد في مقاطعة فوجيان الواقعة شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وذكرت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 33 حالة وافدة جديدة مصابة بـ«كورونا»، بما فيها 14 حالة في مقاطعة يوننان و8 حالات في مقاطعة قوانجدونج و6 حالات في بلدية شنجهاي وحالتان في مقاطعة سيتشوان وحالة واحدة في كل من بلدية بكين ومقاطعتي فوجيان وشاندونج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اصابتها بالفيروس أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ«كورونا»، أمس الاثنين.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 267969 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 4161 إصابة جديدة بالفيروس و221 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3516043 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 267969 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

أما في باكستان، فقد سجلت السلطات الصحية، اليوم، 2580 إصابة جديدة بالفيروس، و78 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال «المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا»، إن إجمالي الإصابات إلى 1210082 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 26865 حالة.

وقد أكد المركز الباكستاني، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1097416 حالة.