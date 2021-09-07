إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في تصادم بين سيارتين نقل بدائرة مركز شرطة جهينة، شمال محافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغا بحدوث تصادم بجوار منطقة كوبري الدالي دائرة مركز جهينة، ووجود مصابين.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة نقل، قيادة «محمود.ع.ا»، 32 سنة، سائق ويقيم بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة «ناجي.ف.م»، 31 سنة، سائق ويقيم دائرة المركز.

نقل المصابين للمستشفى الجامعي للعلاج

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، وقائد السيارة الثانية، و«حاتم.ف.م»، 37 سنة، عامل، و«محمد.ع»، 21 سنة طالب بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة الثانية ويقيمان بذات الناحية، و«أحمد.م.ع»، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، أثناء سيره فى الشارع، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي للعلاج.

بسؤال المصابين وشقيق قائد السيارة الثانية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.