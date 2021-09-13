إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب 9 أشخاص في تصادم بين سيارتين «ملاكي وربع نقل»، علي الطريق الزراعي الغربي، دائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، والمستشفى الجامعي، ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين علي الطريق الزراعي الغربي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «إبراهيم.ح.ا»، 26 سنة حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ويقيم ببندر المنشاه، متوجهاً لإدارة المرور لترخيصها، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «ربع نقل»، قيادة «محمد.ح.ع»، 24 سنة سائق ويقيم بدائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقه «عمر. ح.ا»،21 سنة، طالب، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و«أحمد.ج.ع»، 22 سنة، حداد، و«شريف.ج.ع»، 19 سنة، حداد، و«بهاء.ج.ع»، 30 سنة، حداد.

كما أصيب كل من «محمود.س.ع»، 28 سنة، و«ماجد.م.م»، 62 سنة، و«منتصر بالله.س.ع»، 21 سنة، حداد، و«عصام.ع.ع»، 32 سنة، حداد، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية بصندوقها الخلفي.

تم نقل المصابين من السادس للثامن لمستشفى سوهاج الجامعي وباقي المصابين لمستشفى سوهاج العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.