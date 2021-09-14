اعرف حقيقة منحة أكتوبر والمولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

كشفت وزارة القوى العاملة، حقيقة صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة الذكرى الـ48 لإنتصارات حرب أكتوبر، وكذلك ما تردد حول حصولهم على منحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أنباء عن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة ذكرى أكتوبر على صفحات التواصل الاجتماعي

وكان موقعي التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، و«تويتر»، وصفحات تتحدث بإسم العمالة غير المنتظمة، قد شهدت خلال الأيام الاخيرة بشكل مكثف انتشار أنباء عن صرف منحتين جديدتين للعمالة غير المنتظمة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48، وذكرى المولد النبوي الشريف التي ستحل في يوم 18 أكتوبر المقبل .

وقد حرصت وزارة القوى العاملة على توضيح الحقيقة للمواطنين، وفئة العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، وأكدت الوزارة مجددا في بيان لها، على عدم صدق هذه الأنباء، وأنها مجرد شائعات لا أصل لها من الصحة.

تحذيرات للعمالة غير المنتظمة من صفحات الفيس بوك الوهمية

كما حذرت وزارة القوى العاملة جموع المواطنين من العمالة غير المنتظمة من الإنسياق وراء هذه الشائعات وعدم إرسال أي بيانات خاصة بهم، على أي صفحة ، وعدم الرد على أي رسائل تصلهم على هواتفهم المحمولة، وعدم سداد أي مبالغ مالية يتم طلبها من العمالة غير المنتظمة عبر هذه الصفحات أو المواقع الوهمية ،لافتة الى أن أي جديد بشأن العمالة غير المنتظمة ، تقوم الوزارة بنشره على موقع الوزارة الرسمي ، وبوابة الحكومة المصرية الرسمية ، وعلى صفحة وزارة القوى العاملة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منحة الرئيس تم صرفها على 6 دفعات

وأعادت وزارة القوى العاملة، نشر ما أصدرته من بيانات سالفة، تؤكد أن الحكومة المصرية، قد قامت بصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها في ابريل 2020 لمواجهة آثار فيروس كورونا، بإجمالي 3 آلاف جنيه، تم صرفها على مرحلتين، في 6 دفعات، كل دفعة 500 جنيه، واستفاد منها نحو 1.7 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه حوالي 5 مليارات جنيه، للعمالة غير المنتظمة في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية .