بعد قليل.. سماع الشهود في محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع المواطنين بالمطرية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 10 متهمين بقتل شخصين وترويع المواطنين في منطقة المطرية، وسبق وقرر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، تأجيل تلك الجلسة يوم الأحد الماضي، على أن تعقد اليوم، لسماع أقوال الشهود.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وسبق وقرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إحالة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد وترويع المواطنين في منطقة المطرية، حيث ورد في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولي الهوية في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة أثناء أداء أعمالها، وذلك عن طريق استخدام القوة والعنف حيث حمل بعضهم أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

التهم الموجهة للمتهمين العشرة

قام المتهمون بمشاركة آخرين مجهولين بقتل المجني عليهما، وهما أحمد أمين عبدالعزيز، ومحمد حسني أحمد عبدالمقصود، حيث أطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحة نارية «فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات»، قاصدين بذلك إزهاق روحيهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة في تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمانين، التي أدوت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

أسلحة نارية

واقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى، وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليهم: « أحمد صلاح الدين حشمت، إسلام فتحي عباده، وعبدالرحمن طارق أحمد»، من خلال إطلاق أعيرة نارية تجاههم من أسلحة نارية «فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات»، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم التي جاءت في التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.