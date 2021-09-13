أسعار البيض ترتفع.. والأبيض بـ47 جنيها للجمهور

ارتفعت أسعار البيض لليوم الثاني على التوالي في مزارع الإنتاج، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، وذلك عقب استقرارها أمس الأول.

ويتم العمل على تحديث أسعار البيض بشكل يومي، حيث تتبع بورصة خاصة بها ولها أسعار متغيرة من وقت لآخر، ومن خلال بورصة الحمامي للبيض يتم تحدد الأسعار التي يتم التعامل بها يوميا في مزارع الإنتاج مع التجار وموزعي القطاعي لتصل في النهاية إلى المستهلكين.

ويكون للعرض والطلب وتكاليف الإنتاج وكميات الإنتاج دور كبير في تحديد أسعار البيض يوميا، فعندما تنخفض أعداد المنتجين ينخفض المعروض من البيض، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وكذلك حسب النوع والجودة.

ارتفاع أسعار 50 قرشًا

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا بقيمة 50 قرشًا لـ«الأبيض والأحمر»، بينما استقر «البلدي» دون تغيير، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 43 جنيها بدلا من 42.50.

- سعر طبق البيض الأحمر 46 جنيها بدلا من 45.50.

- واستقر سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البيض في محلات التجزئة للمواطنين فيبلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 47 جنيها، والأحمر 50 جنيهًا للطبق، وسجل «البلدي» نحو 60 جنيهًا.

ويكثر الطلب على البيض من قبل المواطنين، وذلك بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويقبل الكثيرون على شراء البيض لاعتباره أحد أهم العناصر الغذائية واعتباره محتوى أساسي في الوجبات الغذائية.