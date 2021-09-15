اليوم.. بدء صرف مساعدات «كرامة» لأكثر من مليون و319 ألف أسرة

يبدأ اليوم مستفيدو الدعم النقدي «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و319 ألفا و505 أسر، صرف مستحقاتهم على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، فيما يبدأ مستفيدو «تكافل»، الصرف بدءا من الأسبوع المقبل، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليون و113 ألفًا و418 مواطنًا، كما يتم الصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 373 ألف مواطن.

15 مليون شخص مستفيد من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يبلغ 15 مليون شخص بما يضم نحو 3.9 مليون أسرة، مشيرا إلى أن 88% من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات، 70% منهن في صعيد مصر.

مستندات الحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، أنه يشترط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأوراق المطلوبة، للتقديم للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.