جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بالزقازيق وتفقد لأعمال إنشاء نفق عرابي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة الزقازيق، يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فارق رئيس مركز الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعي البوسته ومولد النبي مرورا بمنطقة المنتزه وصولاً إلى حلقة السمك وكوبري الممر ومنطقة أبو خليل بالزقازيق، ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم وكذلك التأكيد على عدم فرش بضائعهم علي الرصيف، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حيال القانونية المخالفين.

تكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجية

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجية المسائية ورفع تراكمات القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة لمواجهة الأمراض والأوبئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

متابعة أعمال تنفيذ مشروع نفق عرابي

وتوجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق من ناحية شارع فاروق والمقام بتكلفة 130 مليون جنية ليربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، مشددا على الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً، مؤكداً «إننا جميعا نعمل لصالح المواطن وتلبية طموحاته لكونه شريكا أساسيا في أعمال التنمية والبناء».