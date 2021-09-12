بالأسماء.. تعيين ثلاثة رؤساء أقسام جدد بكلية الزراعة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارات بتعيين 3 من رؤساء الأقسام الجدد بكلية الزراعة بالجامعة، وتضمنت القرارات تعيين الدكتور جمال بدري أبو الوفا محمود الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني رئيساً للقسم، والدكتور محمد محمد محمد عبد الغني الأستاذ بقسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي رئيساً للقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور علاء عبد الجابر بدوي مسعود الأستاذ بقسم الفاكهة رئيساً للقسم، وذلك حتي بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

زيادة أسرّة مصابي فيروس كورونا في المستشفى الجامعي

ومن جانب آخر، وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بزيادة عدد أسرّة مصابي فيروس كورونا لمواجهة الموجه الرابعة سواء فى أقسام العناية المركزة أو المتوسطة، والتي ظهر ارتفاع الإصابات بها بشكل ملموس بعد زيادة الحالات بمستشفيات جامعة أسيوط إلى 48 حالة حالياً، مشيراً إلى أن ذلك الرقم يمثل زيادة ملحوظة عما تم رصده في 27 أغسطس الماضي والذى لم يتجاوز به عدد المصابين 28 حالة من البالغين والأطفال.الإجراءات الاحترازية والتطعيم.

وجدد رئيس جامعة أسيوط دعوته للمواطنين وأفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مطهرات الأيدى، وسرعة تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما وجه دعوته إلى أفراد المجتمع الجامعى من داخل جامعة أسيوط، بالإسراع فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال المقرات الطبية التى خصصتها الجامعة لحقن أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.