البعوث الإسلامية بالإسكندرية تستقبل أكثر من 7 آلاف مواطن يوميًا لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور وليد عبد الرحمن، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن مدينة البعوث الإسلامية تستقبل يومياً من 7 إلى 8 آلاف مواطن من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، تستهدف تطعيم 15 إلى 20 ألف مواطن يومياً مع الافتتاح الرسمي لمدينة البعوث الإسلامية أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا في الإسكندرية، والتي تضم 102 عيادة تستقبل يومياً المصريين.

لقاح كورونا في الإسكندرية

وأكد «عبدالرحمن» أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا المستجد تجاوز الـ800 ألف مواطن في مدينة الإسكندرية، وذلك بعد زيادة العدد يومياً عقب افتتاح أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا في مدينة البعوث الإسلامية بمنطقة المندرة شرق المدينة الساحلية، مشيراً إلى أن هناك 10 مكاتب أخرى لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين لتلقي لقاح كورونا في الحال دون انتظار الرسالة، حيث تجرى عملية التسجيل من قبل المكاتب وإرسال الرسالة والحصول على اللقاح في وقتها.

166 عيادة لتلقي لقاح كورونا بالإسكندرية

وأكد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية تضم 166 عيادة لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا المستجد كوفيد 19، حيث توجد 102 عيادة في أرض البعوث الإسلامية، بالإضافة إلى 64 عيادة موزعة على أحياء مدينة الإسكندرية من أجل تطعيم المواطنين يومياً واستقبالهم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.

لقاحات كورونا في مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية

وأكد أن مدينة البعوث الإسلامية ما زالت في التشغيل التجريبي حتى الآن، حيث من المقرر افتتاحها قريباً، لافتاً إلى أن هناك 3 أنواع من التطعيمات داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى وجود طبيب وممرضة من أجل تسجيل الحالة المرضية للمواطن وإعطائه اللقاح المناسب وفقاً التاريخ المرضي.