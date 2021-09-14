رئيس الوزراء: تقرير التنمية البشرية وثيقة مرجعية للأبحاث والدراسات

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة إصدار تقرير التنمية البشرية، مؤكدًا أنه مهم جدا لمصر والعالم.

كما توجه رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس السيسي، بالشكر لكل الخبراء من فريق العمل الذين عملوا بجهد شديد جدا في المرحلة الماضية على إخراج هذه الوثيقة.

وأضاف أنه كان أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير لعدة إصدارات في الماضي: «أشهد شخصيا بمدى الحيادية التامة والأسلوب العلمي الذي كان يعد به هذه التقرير، وهو ما جعله وثيقة مرجعية يستند إليها في الأبحاث والدراسات ووضع السياسات وعملية اتخاذ القرار في العديد من الدول».