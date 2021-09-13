مدبولي يسأل مواطنة عن أحوالها خلال جولته.. والسيدة: «ربنا يحميك وينصرك»

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على النقاش مع إحدى المواطنات المتواجدات في نطاق مدينة «نوى» في محافظة القليوبية، خلال جولته التفقدية لمشروعات «حياة كريمة».

سيدة تجيب عن سؤال رئيس الوزراء عن أحوالها: «كله تمام»

ووجّه رئيس الوزراء سؤالًا للسيدة خلال جولته، قائلًا «أحوالكم إيه؟ ومستوى معيشتكم عامل إزاي؟»، كما سألها عن مدى توافر المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، لترد السيدة: «كله تمام».

"مدبولي" يعد السيدة بتحسن الأحوال أكثر مع «حياة كريمة»

ووعد رئيس الوزراء، السيدة، بأن تتحسن الأحوال أكثر ضمن مشروع «حياة كريمة»، لتدعو له السيدة قائلة: «ربنا يحميك ويكرمك ويوفقك وينصرك».