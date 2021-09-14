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محمود مسلم

ضبط موظف بالدقهلية لعدم تحصيل تكاليف مخالفات المباني

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الوطن
01:37 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

ووفق بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد مسئولي الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، بعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام بلغت قيمته أكثر من مليون جنيه، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسئول وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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