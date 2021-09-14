«زملكاوية» يحتفلون بالدوري بشراء جهاز أشعة لقريتهم في الشرقية

احتفل عدد من مشجعي نادي «الزمالك»، في قرية «بهنيا»، التابعة لمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، بفوز فريقهم المفضل بعدد من البطولات المحلية والقارية بطريقة مبتكرة، حيث قاموا بجمع مبالغ مالية لشراء جهاز أشعة، تبرعوا به للوحدة الصحية، لخدمة جميع أهالي القرية.

مشجعو الزمالك يتبرعون بشراء جهاز أشعة للوحدة الصحية

وقال «مجدي عزت البشاري»، أحد أهالي قرية «بهنيا»، وهو مشجع زملكاوي، إن الفكرة جاءتهم بهدف التعبير عن تشجيعهم للنادي بطريقة إيجابية، بعيداً عن التعصب والخروج عن الروح الرياضية، مشيراً إلى أنه عرض على مشجعي الزمالك في القرية فكرة التعبير عن فرحتهم بفوز ناديهم في البطولات المحلية، وعلى رأسها دوري كرة القدم، وكذلك الفوز بكؤوس أفريقيا للسلة واليد والسوبر الأفريقي لليد، من خلال مشاركتهم في عمل خيري لخدمة القرية.

جهاز الأشعة ليس الأول وسبقه إنشاء وحدة للغسيل الكلوي

وأشار إلى أن الفكرة لقيت ترحيباً كبيراً على مواقع السوشيال ميديا، وبدأوا في جمع المبلغ اللازم لشراء جهاز أشعة، وتزويد الوحدة الصحية بالقرية بالجهاز، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشاركون فيها في عمل خيري، حيث اشتركوا في وقت سابق مع الأهالي في جمع تبرعات لإنشاء وحدة للغسيل الكلوي، مؤكداً أنهم سيواصلون الجهود الذاتية للمشاركة في أي أعمال تطوير في إطار المشاركة المجتعمية للنهوض بالمجتمع ككل.

دعوة لتعميم فكرة التبرع بين مشجعي الأندية

الفكرة لقيت أيضاً تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي أشادت بتنفيذها، وعلق أحد المتابعين قائلاً: «حلوة أوي الفكره دي، احنا ممكن نبدأ في تنفيذها، ويكون في حساب مع شخص أمين.. كل ما الزمالك يكسب ماتش بطولة، كل واحد يتبرع بللي فيه النصيب واللي يقدر عليه، ونقدم مساعدات أحسن ما نتبرع لتجديد اللعيبة، نتاجر مع الله أحسن من التجاره مع لعيبة.. إن شاء الله الفكرة تعجب جمهور الأهلي والخير يعم على كل الغلابة وكل الناس، بس احنا نبدأ»، وعبر آخر عن تأييده للفكرة وحبه لفريقه بقوله: «كدا الرياضة تخدم المجتمع.. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا».