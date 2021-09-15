24 ساعة.. مهلة أخيرة للاستفادة من تخفيضات الأوكازيون الصيفي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، يعتبر المهلة الأخيرة أمام المواطنين للاستفادة من عروض وتخفيضات الأوكازيون الصيفي 2021، والتي مقرر له أن ينتهي بنهاية اليوم.

45 يوما.. مدة الأوكازيون الصيفي 2021

وأكدت وزارة التموين، أن الأوكازيون استمر في عروضه للمواطنين لمدة 45 يوما كاملا منذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بانطلاق الأوكازيون يوم 2 أغسطس الماضي والذي كان مقررا له شهر، ثم قرر الوزير مد الأوكازيون حتى 15 سبتمبر الجاري.

تخفيضات الأوكازيون تصل لـ70%

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تخفيضات الأوكازيون هذا العام وصلت 70% ببعض المحال، موضحة أنه محال الملابس والأحذية والمنتجات والأدوات المنزلية هي أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي هذا العام.

أكثر المحافظات اشتراكات في أوكازيون الصيف 2021

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن أكثر المحافظات اشتراكا في الأوكازيون الصيفي هذا العام هي محافظات القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية ثم الغربية وبعدها سوهاج والمنيا ثم الدقهلية.

3678 عدد المحال التجارية المشتركة في أوكازيون الصيف 2021

من جانبه، أكد المحاسب أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين، أن عدد المحال التجارية التي شاركت في الأوكازيون الصيفي بلغت 3678 محلا تجاريا على مستوى محافظات الجمهورية.

بعض محال الملابس تستمر في عروضها على الملابس الصيفية

في سياق آخر، أعلنت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك عددا من المحال التجارية ستستمر في إعلان تخفيضات على الملابس حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بغرض إنعاش حركة التجارة وزيادة المبيعات على الملابس الصيفية تمهيدا لبدء عرض الملابس الشتوية في المحال.

وكان الأوكازيون الصيفي انطلق بقرار من وزير التموين يوم 2 أغسطس الماضي، وكان مقررا له شهر كامل حتى 2 سبتمبر المقبل، إلا أنه بسبب زيادة الإقبال من المواطنين على تخفيضات الصيف أقر الوزير مد الأوكازيون حتى 15 سبتمبر الجاري.