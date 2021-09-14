أهالي المنطقة الصناعية بديروط يستقبلون المياه الجديدة بـ«الزغاريد»

استقبل أهالي المنطقة الصناعية بدشلوط التابعة لمركز ديروط دخول المياه للمنطقة بالزغاريد والفرحة الشديدة، وذلك بعد أن عانى الأهالي من ضعف وانعدام المياه لفترة طويلة، بعد جفاف آبار المياه المغذية للمنطقة لفترة طويلة، وجرى توصيل خط مياه من محطة دشلوط الارتوازي بطول 350 مترا وقطر 4 بوصة لتغذية أهالي المنطقة الصناعية بدشلوط، وتقدم الأهالي بالشكر والامتنان لمسؤولي الشركة وعلى رأسهم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة، مستقبلين المياه الجديدة بالتصفيق والترحاب.

جفاف 6 آبار بسبب طبيعة الأراضي

وقال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إن منطقة المدينة الصناعية بدشلوط تتغذى من محطة المدينة الصناعية بديروط، ونظراً لطبيعة الأراضي بتلك المنطقة أدى ذلك إلى جفاف 6 آبار بالمنطقة الأمر الذى نتج عنه ضعف المياه بالمنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه أصدر تعليماته بضرورة تنفيذ المقترح المقدم بتوصيل خط من محطة مياه ديروط الارتوازي والتي تضم عدد 6 آبار طاقة البئر الواحد 30 مترا لكل ثانية لتغذية المنطقة الصناعية بدشلوط مركز ديروط.

وأوضح المهندس محمد صلاح، أن الشركة مستعدة لتوفير الخدمات للمواطنين، وأنها تتيح التواصل مع الجمهور من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على HTTP://ASCWW.ORG/PUBLIC/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية والسعي لحلها بأقصى سرعة ممكنة.

وكان قد تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، واستجابت الشركة لشكواهم من مشكلة ضعف مياه الشرب بالإضافة إلى طلب توصيل المياه لبعض المنازل.