عالم بريطاني يحذر من شتاء قاس: سيكون بوابة لكورونا وفيروسات أخرى

حذر مستشار علمي بريطاني، حكومته، من أن البلاد سوف تواجه شتاء قاسيا، وسط عودة فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن «كالوم سيمبل»، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ «سيج»، وأستاذ صحة الطفل وطب تفشي الأمراض في جامعة ليفربول، لبرنامج «بي بي سي بريكفاست»: «الآن بعد أن فتحنا جميع أنشطة المجتمع، علينا أن نتعلم كيف نعيش ليس فقط مع فيروس كورونا المستجد، ولكن مع فيروسات وأمراض أخرى، دخول الشتاء سيكون بوابة لدخول عدد كبير من الفيروسات».

وضرب «سيمبل»، مثالا بفيروس الأنفلونزا الذي سيعود بعد أيام مع دخول فصل الشتاء، كما سيعود مرض التهاب الشعب الهوائية وباقي أمراض الجهاز التنفسي، كما عبر عن اعتقاده بأن البلاد سوف تواجه شتاء قاسيا مع فيروس كورونا، وقال إنه لا يستطيع أن يتوقع كيف سيقارن عيد الميلاد القادم بالعام الماضي، لكن هيئة الخدمات الصحية سوف تواجه «وقتًا عصيبًا حقًا».

فرض بعض الإجراءات الاحترازية لن يكون مفاجئا

وأضاف «سيمبل»، أنه لن يكون متفاجئا إذا اقترح مديرو الصحة العامة المحليون، استخدام أقنعة الوجه في المحلات وفي وسائل النقل العام، بل أكد أن مثل تلك الإجراءات متوقعة، وتعد درجة معينة من نهج الرؤية السليمة إقليميا، مع الوضع في الاعتبار الكمية الكبيرة من الفيروسات في مدن مثل ليفربول أو مانشستر أو برمنجهام، لذا لن تكون تلك الإجراءات مفاجئة إذا كانت هناك قيادة محلية في تلك المناطق على دراية بمخاطر الفيروسات، مضيفا أن حملة التلقيج بجرعة ثالثة من اللقاح المعزز لفيروس كورونا المستجد، والتي تم التخطيط لها لمن هم فوق الخمسين من العمر سوف تحدث فرقًا، بالنسبة لكبار السن والمعرضين للإصابة بشكل أكبر، وتابع: «إنها محاولة لمنحهم فرصة إضافية لحمايتهم».