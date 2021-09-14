حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (17) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (20) متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

ضبط (4) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة 4 متهمين.

ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تنفيذ (7264) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عدد من الأسلحة البيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.