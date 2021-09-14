ضبط 15 قطعة سلاح ناري بحوذة 12 متهما في حملة أمنية بأسيوط

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (7 بنادق آلية- 6 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات)، بحوزة 12 متهما، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.