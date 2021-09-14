رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 15 قطعة سلاح ناري بحوذة 12 متهما في حملة أمنية بأسيوط

المتهمون اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة

كتب:

الوطن
03:01 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (7 بنادق آلية- 6 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات)، بحوزة 12 متهما، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 1491 مخالفة مرورية و4 قضايا تزوير وتنفيذ 135 حكما قضائيا

«الداخلية» 6 أشخاص وراء سرقة صاحب شركة مقاولات بالإسماعيلية

شال عنه جريمة.. الداخلية تكشف احتيال سائق لتبرئة طالب تورط في حادث سير

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «مهندس الدقهلية».. المتهم مديون بأموال للقتيل

الداخلية عن تلفيات «كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه حصيلة حرائق السيارات وقسم الشرطة