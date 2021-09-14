مستشار الرئيس يكشف تفاصيل حصول الحوامل على لقاح كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، تفاصيل حصول الحوامل على لقاح كورونا في مصر، لافتًا إلى أن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا آمن ولا يوجد ضرر على الأم أو الجنين، مؤكدًا أنه ليس هناك دراسات أو أبحاث تفيد بخطورة اللقاح على الحامل.

تطعيم سيدات حوامل بلقاح كورونا في أمريكا ولم ترد أي شكاوى

وأشار مستشار الرئيس لشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى إجراء تجارب على سيدات حوامل أخذن اللقاح في أمريكا، ولم ترد أى شكاوى أو أعراض خطيرة في هذا الشأن، وتبين أن اللقاحات جميعها آمنة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان حددت ثلاث فئات ممنوعين من تلقي لقاح كورونا وهم «السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عامًا»، ولكن مؤخرا أجازت الدراسات التي أجريت بالخارج، تطعيم تلك الفئات.

تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأضاف «تاج الدين»، أن بعض الدول قامت بتطعيم الأطفال من 15 لـ18 عامًا، وفيما يتعلق بموقف مصر هناك دراسات جدية تتجه إلى تطعيم هذه الفئات في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن اللقاحات آمنة ولا تحمل أي أثار جانبية خطيرة ويمكن تطعيم هذه الفئة.

وناشد المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا، مضيفًا «لقاح كورونا أصبح من الإجراءات الاحترازية التي يجب مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف، خاصة أن الدولة تعمل على تنوع مصادر اللقاحات».

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل، في أثناء اللقاء؛ للوقاية من فيروس كورونا.