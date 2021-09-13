أبرز تعليمات التعليم بشأن العام الدراسي الجديد: منع العقاب البدني والنفسي

مع قرب العام الدراسي الجديد 2021 والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، وتأكيد أنَّ العام الدراسي الجديد، سيكون حضورياً بشكل كامل ومنضبط وأمن، دون التاثير على المناهج المقررة لكل صف بمراحل بمراحل وأنواع التعليم المختلفة، مطالبة المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين

أكّدت وزارة التعليم في تعليماتها للمديريات التعليمية، الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات، بعدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية للعاملين بالتعليم، من المعلمين والإداريين سواء كانت داخلية أو من جهات مانحة أو غيرها، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرار رقم 10 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2021، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها رفع الوعي لدى العاملين بالتعليم بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

التعليم تشدد علي تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة التزام المدارس

وشددت وزارة التعليم، على الالتزام سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب واللائق بالمدرسة، والالتزام بالزي المدرسي الموحد مع عدم إجبار الطلاب علي شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بشروط القبول بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وفقاً للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

التأكيد على أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016، بشأن لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة التزام المدارس بتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي.