لجنة خبراء بريطانية توصي بجرعة معززة من لقاح كورونا لمن تخطوا 50 عاما

أوصت لجنة بريطانية، تضم مجموعة من الخبراء، اليوم، الحكومة البريطانية، بتوفير جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكل شخص يفوق سنه خمسين عاما، خشية تراجع حماية اللقاحات خلال فصل الشتاء، حيث جاءت توصية اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، للإعلان عن خطة الحكومة الجديدة لمكافحة الجائحة.

مناعة اللقاحات تضعف بمرور الوقت

ونقلت صحيفة «الجارديان»، البريطانية عن اللجنة المشتركة، أن هناك حاجة إلى جرعات معززة لضمان حماية السكان المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب إظهار دراسات أن المناعة التي تمنحها اللقاحات تضعف بمرور الوقت، وأوصت بأن يحصل الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، على جرعة معززة بعد ستة أشهر من تلقي جرعاتهم الثانية من اللقاحات.

وتشير البيانات الواردة من المملكة المتحدة إلى أن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، تتضاءل في غضون ستة أشهر، رغم أنه من غير الواضح ما هو تأثير ذلك على حالات المرض الشديد، وسجل الباحثون في دراسة «زوي كوفيد»، في «كينجز كوليدج لندن»، انخفاضًا في الحماية بعد جرعتين من لقاح فايزر من 88٪ في شهر واحد إلى 74٪ في خمسة إلى ستة أشهر، ومن 77٪ في شهر واحد، إلى 67٪ في أربعة إلى خمسة أشهر مع استخدام لقاح أسترازينيكا.

منظمة الصحة العالمية طالبت الدول الغنية بتأجيل الجرعات المعززة

وتأتي هذه الخطوة رغم مطالبة منظمة الصحة العالمية للدول الغنية التي لديها إمدادات كبيرة من اللقاحات بالامتناع عن تقديم جرعات معززة حتى نهاية العام، حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40% على الأقل من سكانها، وإتاحة جرعات للدول الفقيرة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يستطيع الصمت عندما تعتقد الشركات والدول، التي تتحكم في إمدادات اللقاحات، أن فقراء العالم يجب أن يكونوا «راضين بالفتات».