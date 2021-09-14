السيسي: تقرير الأمم المتحدة شهادة بحق الشعب المصري وليس الحكومة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «شهادة التقرير الخاص بالأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 مش للحكومة ولا للدولة، دي للمصريين والشعب المصري، اللي هو البطل الحقيقي، لأننا كنا ممكن نعمل خطة إصلاح اقتصادي ولكن تمرير الخطة وقبولها من جانب الرأي العام في مصر ولما تحملها المصريين هو دا اللي نجحنا».

النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار وقبول المواطنين واستيعابهم له

وتابع الرئيس السيسي: «بالمناسبة كل الدول لديها مفكريها وباحثيها والمتخصصين اللي ممكن يحطوا مسارات مختلفة، ولكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار وقبول المواطنين واستيعابهم له، وبالتالي لما عملنا الإصلاح الاقتصادي كمسار آخر نتيجة التحديات اللي بتمر في مصر كان الشعب المصري اللي بقوله التقرير ده شهادة لك أنت».

إحنا كنا بقول القرار ونجري ننفذه.. لكن الشعب هو اللي تحمل الكثير من التبعات

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021: «إحنا كنا بقول القرار ونجري على تنفيذه ولكن الشعب هو اللي تحمل الكثير من التبعات، ولكن في النهاية مجمل التحديات اللي كانت موجودة في الدولة المصرية وما زالت؛ هي التي تمثل عبئا ضاغطًا على المجتمع المصري كله باختلاف مستوياته».