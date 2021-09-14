السيسي: مفيش معسكرات للاجئين في مصر.. والأجانب عندنا بحجم دولتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها أكثر من 5 ملايين شخص من غير المصريين، مستطردًا: «مش بتشوفوهم في المعسكرات خالص، معندناش معسكرات في مصر للاجئين، إحنا عندنا مواطنين ضيوف عندنا في مصر بيعيشوا وسطنا واللي بنقدر نقدمه لمواطنينا بنقدمهم لهم –يقصد غير المصريين-».

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021: «لما يكون في 5 ملايين في دولة فيها 100 مليون مواطن، ممكن يكونوا –يقصد الـ5 ملايين- بحجم دولتين أو تلاتة، لهم موازنتهم وإنفاقهم العام، وهو ما يجب وضعه في اعتبار التقرير».

المنسق المقيم للأمم المتحدة: «كورونا» قلب حياة المليارات من الناس بجميع أنحاء العالم

كانت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، قد أشادت بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، منوهة إلى أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، يأتي في لحظة حرجة جدا عالميا، والكل يعاني من جائحة «كوفيد 19»، حيث هدد هذا الوباء عقودا من مكاسب التنمية، مما أدى لتعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي، وقلب حياة المليارات من الناس بجميع أنحاء العالم رأسا على عقب، مما أدى إلى انحراف التقدم بأهداف التنمية المستدامة عن مساره الصحيح.

إلينا بانوفا: مصر وفرت الحماية والاستقرار للمهاجرين

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، إن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة ، معتبرة أنها كانت واحدة من أكثر الدول نشاطا، واتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس، منوهة بسرعة تحرك الحكومة بتوجيهات من الرئيس للاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة، وتوفير الاستقرار الاقتصادي للاجئين والمهاجرين.