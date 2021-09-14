حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المعروفة عن مولود برج الحوت، حب الآخرين فهو يرفض الأنانية، كما أنه مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزل المشروعات، ويساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تناغم القمر مع فينوس يمنحك اليوم ثقة بالنفس، وتبدو أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.