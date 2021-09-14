حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الدلو بحب السفر بسبب ميوله للتغيير، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة أغلب الأحيان، ومع ذلك يمتلك الكثير من الأصدقاء، كما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.