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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يُعرف عن مواليد برج الجدي الدقة والالتزام في المواعيد، وحب العمل وتأديته على أكمل وجه، والسعي الدائم لتحقيق أهدافه بثبات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تبدو اليوم مقنعا وتمدك الأفلاك بالعزيمة وبالإرادة القوية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

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