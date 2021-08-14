تفاصيل ظهور شريف دسوقي بكرسي متحرك على خشبة المسرح: بيمثل دور أعرج

يشارك الفنان شريف دسوقي في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» مع النجم يحيي الفخراني، حيث يظهر على «كرسي متحرك»، في سابقة ربما لم تتكرر مع أي فنان من قبل.

شريف دسوقي يكشف تفاصيل دوره في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

وقال الفنان شريف دسوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيد وفخور جدا أن أكون جزءا من مسرحية للفنان يحيي الفخراني وأكون واقفا بجانبه، وفخور أن يتم اختياري للعمل ده».

وتابع الفنان شريف دسوقي، عن ظهوره لأول مرة بكرسي متحرك على خشبة المسرح قائلا: «أنا بالفعل بعمل دور واحد أعرج، وأستاذ مجدي الهواري المخرج هو اللي صمم أن أكون موجود وأشارك في العمل ده».

وأكد الفنان شريف دسوقي، أن المخرج مجدي الهواري، لم ينتظر حتى يتم تركيب الطرف الصناعي له، ولكنه أصر أن يتواجد في هذا التوقيت وأن يكون جزء من المسرحية، ووقع مع العقد فورا.

وحرص الفنان شريف دسوقي على أن يوجه الشكر للمخرج مجدى الهواري، هو وكل فريق عمل المسرحية.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» من بطولة يحيي الفخراني، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وشريف دسوقي، واياد نصار، ولبنى ونس، ورضا إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.

مواعيد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» على خشبة مسرح الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 أغسطس، على مدار 6 أيام متتالية، وسيتم عرضها على خشبة مسرح الماركييه في القاهرة، الخميس، الموافق 26 أغسطس.

يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد تعرض لأزمة صحية مؤخرا تسببت في بتر قدمه اليسرى.