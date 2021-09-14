«دينية الشيوخ»: تقرير الأمم المتحدة يبرز جهود الدولة في بناء الإنسان

أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين عن التنمية البشرية في مصر، تبرز الجهود غير العادية للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة المخلصة، في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وكل ما يحقق الحفاظ على النفس والدين والنسل والمال والعقل.

المصريون قادرون على صناعة حضارة جديدة

وأشار عامر، على هامش حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، التي عقدت الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، بأن الدولة المصرية فاقت الطبيعي في تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات، على الرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة وجائحة كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

التقرير.. شهادة بجهود المصريين في تحقيق التنمية البشرية

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن أفضل ما قيل في الفعالية هو إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تقرير اللجنة، شهادة لجهود الشعب المصري كله في هذه التنمية البشرية التي تشهدها مصر.

ودعا الدكتور يوسف عامر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة حكيمة وحكومة.