حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان أنّه يقع في الحب بسهولةٍ؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته، ويسعى دائمًا للكمال في علاقاته العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في وضع معاكس وقد تخوض في جدال يؤدي لصدام، وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.