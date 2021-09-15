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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يعرف بشخصية نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بجدية وتضاعف تركيزك لتتفادى الأخطاء وتنجح في حل مشاكلك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم عليك ألا تتذمر إذا واجهت معارضة أو خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

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