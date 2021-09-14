تحذير من محافظ الوادي الجديد لرافضي تلقي لقاح كورونا: ستعتبر منقطعًا عن العمل

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه اعتبارا من يوم الخميس بعد القادم، الموافق 23 سبتمبر الجاري، سيتم اعتبار الموظف الذي لم يحصل على لقاح كورونا منقطعاً عن العمل ما لم يقدم مانعا طبيا.

وشدّد محافظ الوادي الجديد على سرعة تلقي العاملين في المصالح الحكومية للقاح فيروس كورونا، على أن تكون الأولوية لقطاعات التربية والتعليم والجامعة، والعاملين بحضانات الأطفال، ومركز الدكتور «حسن حلمي» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق، مدير أمن المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

تسليم عقود أصحاب الأراضي المقننة

وأكّد «الزملوط» ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتشكيل لجنة من المختصين لمراجعة موقف الأراضي بمحيط منطقة النقب وقرية المنيرة، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم العقود للمواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم.

من ناحيةٍ أخرى، وجّه محافظ الوادي الجديد بإعداد تقرير بأعمال الصيانة في المدارس للتأكد من جاهزيتها، والانتهاء من تأثيث وتجهيز بيوت الطلبة لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وخلال الاجتماع، نوّه المحافظ إلى خفض حصة اسطوانات البوتاجاز للأحياء التي تم توصيل الغاز الطبيعي فيها، مع التأكيد على ضبط أسعار اللحوم والسلع التموينية وتوافرها للمستهلك.

حصر المنازل الآيلة للسقوط

كما كلّف بحصر المنازل القديمة الآيلة للسقوط تمهيدًا لإزالتها، وتوفير سكن كريم للأهالي لحين الانتهاء من أعمال الإزالة، وإعداد تقارير متابعة نصف شهرية للموقف التنفيذي بأعمال إنشاءات المجمع الحكومي، ومستشفى الداخلة. وإعداد تقرير حصر نهائي لأراضي النخيل وإنتاجيتها في كل مركز، بالإضافة إلى تقييم تجربة زراعة الأرز الجاف.