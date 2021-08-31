محافظ الوادي الجديد يفتتح المركز التكنولوجي وشادر الخضروات بـ«موط»

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بمدينة الداخلة صباح اليوم، خلال جولته التفقدية للمركز، رافقته حنان مجدي نائب المحافظ، ونبيل حنفي رئيس المدينة،في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة .

مكافأة مالية 10آلاف جنيه للعاملين بالمركز التكنولوجي

وأشاد محافظ الوادي الجديد بمنظومة العمل وآداء العاملين داخل المركز، موجها إلى منحهم مكافأة مالية قدرها 10آلاف جنيه، تقديرا لجهودهم في خدمة المواطنين وتقديم الخدمات وفق أسرع الآليات توفيراََ للوقت والجهد.

افتتاح شادر الخضر والفاكهة بمدينة موط

وفي سياق آخر، افتتح المحافظ شادر الخضر والفاكهة الذي تم إنشاءه بمدينة موط ويهدف إلى بيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة للتخفيف عن كاهل المزارعين والمواطنين والحد من إرتفاع الأسعار، ومساعدة الشباب المستفيدين من مشروعات الصوب الزراعية في تسويق منتجاتهم.

وعلي هامش جولته، وجه الزملوط إلى تطوير مقر مخازن شركة ريجوا القديم غير المستغل بمدينة موط، لإقامة موقف سيارات الأجرة بديلاََ عن الموقف الحالي، في إطار خطة الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

وتشهد محافظة الوادي الجديد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث تقرر إنشاء مشاريع خدمية في مدن ومراكز المحافظة ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، فضلا عن مشروعات صرف صحي أشرفت على الانتهاء في المحافظة سيتم افتتاحها في القريب العاجل، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة .