إخلاء منزل تعرض للانهيار جزئيا بالمحلة.. ولجنة فنية للمعاينة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، بضرورة إخلاء أي منازل تضررت نتيجة انهيار أحد المنازل جزئياً، في منطقة «المنشية القديمة»، بمدينة المحلة.

محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنه فنية لمعاينة منزل منهار جزئياً

كما وجه محافظ الغربية بأهمية تكليف اللجنة الهندسية لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على أسبابه، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل انهيار جزئي بمنزل سكني بمنطقة المنشية القديمة دون خسائر

وشهدت منطقة المنشية القديمة بنطاق حي أول المحلة واقعة انهيار جزئي في أحد المنازل القديمة، ما تسبب في حدوث شروخات في بعض المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بانهيار جزئي في منزل قديم، مكون من 3 طوابق بمنطقة المنشية القديمة.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها من خلال الدفع بسيارات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، إلى موقع الحادث.

التحريات الأمنية: التنقيب عن الآثار وراء انهيار منزل

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث أول المحلة، أن المنزل غير مأهول بالسكان، وأكد أهالي المنطقة أن السبب في انهيار المنزل يرجع إلى أعمال حفر للتنقيب عن الآثار، مما أدى إلى حدوث شروخات وتصدعات في المنازل المجاورة.

تم فرض كردون أمني بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.