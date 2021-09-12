بالصور.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة وقوافل علاجية بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة للواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة بتكليف مساعديه بشن حملات نظافة مكبره لرفع تلال وأطنان القمامة المتراكمة حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يكلف رئيس مدينة المحلة بتدشين حملات نظافة

في ذات السياق، دشن مجلس المدينة أعمال حملة النظافة المكبرة بطريق 12 ونطاق الوحدة المحلية ببشبيش والقرى التابعة لها حيث تم رفع ما يقرب من 100 طن من القمامة.

رفع 200 طن من القمامة بقرى مركز المحلة ورفع خدمات المواطنين

وأكد «السعدني» رئيس المدينة، استمرار حملات النظافة بقرى مركز المحلة وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بقرى المركز ورفع شكاوى المواطنين.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية دخميس المقامة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالغربية والإدارة الصحية أول المحلة.

تدشين قافلة طبية واجتماعية لخدمة المرضي بقرية دخميس بمركز المحلة

كما دشنت القافلة العلاجية المجانية بقرية دخميس لمدة يومين لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وجدير بالذكر أن القافلة تضمنت مختلف التخصصات الطبية أهمها «الجراحة - العظام - الأنف والأذن - الرمد - الجلدية - الباطنة - الأسنان - النسا والولادة - الأطفال - خدمات تنظيم الأسرة - الأشعة والتحاليل الطبية - وصيدلية».

الدفع بفرقة متحركة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

كما تحوي القافلة العلاجية جميع الأدوية اللازمة للعلاج، وتواجدت فرقة متحركة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.