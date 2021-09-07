محافظ الغربية يكلف بمتابعة حملات النظافة وتوزيع لقاح كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بضرورة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لفعاليات حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمركز تطعيم الهياتم فضلا عن زيارة مركز الغسيل الكلوي بطب الأسرة للوقوف على حالته والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين .

محافظ الغربية يوجه بمتابعة حملات تطعيم كوفيد والنظافة بالمحلة

وتابع مدير الإدارة المركزية حملة نظافة بالوحدة المحلية بالجابرية بمنطقة المدارس أمام مدرسة الزراعة ومدرسة كفر العبايدة بنات ونادي الجابرية، وحملة نظافة بالوحدة المحلية بقرية محلة أبو على بجوار سور السكه الحديد ومجمع المصالح الحكومية والمدارس وطريق المحلة المنصورة القديم وبجوار محطة مياه الشهداء ومساكن مبارك كول.

جهود حملات نظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما باشر «هجرس»، حملة نظافة بالوحدة المحلية ببشبيش شملت منطقة التجارة وشارع البوسطة ومدخل بشبيش كما نفذت حملة نظافة بالوحدة المحلية لقرية شبرا بابل وكورنيش كفر حجازي وتم تسوية طريق شبرابابل المحله ورش الطريق بالمياه.

متابعة حملات وتأهيل الطرق الفرعية والرئيسية بقري مركز المحلة

كما قامت الوحدة المحلية بالهياتم وصفط تراب وبلقينا بتنظيف المداخل الرئيسية بجميع القرى في نطاق كل وحدة بالتنسيق مع إدارة الإشراف على النظافه حفاظا على صالح المواطنين .