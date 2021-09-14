150 ألف جنيه غرامات على 8 شواطئ وكافتيريا بالإسكندرية

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية غرامات مالية على مستأجرى الشواطئ المخالفة، التي اتخذت مبدأ فرض الإكراميات وابتزاز المواطنين منهجاً لها، وذلك بتوقيع مخالفات على عدد 8 شواطئ، بالإضافة إلى كافتيريا، بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف جنيه.

غرامات على شواطئ الإسكندرية بقيمة 10 آلاف جنيه

وبدأت الحملة المفاجئة على شواطئ الإسكندرية بتوقيع غرامة مالية على شاطئ «الزهور»، الذي يجري تشغيله بنظام الخدمة لمن يطلبها، بقيمة 10 آلاف جنيه، نظير فرض إكراميات على رواد الشاطئ، وتحصيل مبلغ 10 جنيهات من الرواد مقابل تأجير الكرسي، و25 جنيهاً مقابل تأجير الشمسية، رغم أن تذكرة الدخول قيمتها 10 جنيهات شاملة الحصول على كرسي وشمسية.

كما تم توقيع غرامة على شاطئ «فاميلي بيتش» الشرقي، الخدمة لمن يطلبها، بقيمة 10 آلاف جنيه، لقيامه بالحصول على مبالغ نظير تأجير الكرسي بـ10 جنيهات، والشمسية بـ25 جنيهاً، رغم أن تذكرة الدخول قيمتها 10 جنيهات، تشمل الحصول على كرسي وشمسية، كما تبين للجان المرور على الشاطئ سوء حالة دورات المياه.

وتوقيع غرامة على شاطئ شط إسكندرية الغربي (الخدمة لمن يطلبها) بقيمة 10 آلاف جنيه نظير تأجير كراسي للرواد بمبلغ عشرة جنيهات وشمسية بمبلغ خمسة وعشرون جنيه رغم إن تذكرة دخول الشاطئ عشرة جنيهات تشمل الحصول علي كرسى وشمسية وهي مخالفة متكررة.

وتوقيع غرامة مماثلة على شاطئ ميامي العام «تشغيل ليلي» قدرها 10 آلاف جنيه، نظير مخالفة أسعار الدخول حيث يتم بيع تذكرة الدخول بخمسة جنيهات مع العلم إن قيمتها أربعة جنيهات، وتأجير الترابيزة بقيمة خمسة جنيهات رغم إن سعر تذكرة الدخول يشمل الحصول علي كرسي و ترابيزة واستعمال دورة المياه، وفرض اكراميات علي الرواد.

غرامة مضاعفة على شواطئ الإسكندرية

فيما تم توقيع غرامة مضاعفة على شاطئ فاميلي بيتش الغربي (الخدمة لمن يطلبها) 20 الف جنيه نظير تأجير الكرسي بعشرة جنيهات و الشمسية بعشرة جنيهات رغم إن تذكرة الدخول قيمتها سبعة جنيهات تشمل الحصول علي شمسية وكرسى وهي مخالفة متكررة.

كما تم توقيع غرامة على شاطئ أبو تلات المميز غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف جنيه نظير فرض اكراميات علي الرواد، تحصيل مبالغ مالية لدخول دورة المياه و وحدة خلع الملابس، سوء التعامل مع الجمهور، كما تم فرض غرامة أخرى لمرور تالى علي نفس الشاطئ بعد أيام بقيمة 15 ألف جنيه نظير فرض اكراميات علي رواد الشاطئ، وتحصيل مبالغ مالية تترواح ما بين 3 : 5 جنيه رسم دخول دورة المياه أو وحدة خلع الملابس .

فيما وقعت غرامة على شاطئ الهانوفيل الغربي (المميز) قدرها 15 ألف جنيه نظير إقامة حفلات غنائية بدون تصريح من الادارة وإزعاج المواطنين وتم مصادرة السماعات والالات الموسيقية.

أعلى غرامة من نصيب شاطئ السرايا التشغيل الليلي

وبرزت أعلى غرامة لشاطئ السرايا العام «تشغيل ليلي» وقدرها 30 الف جنيه نظير مخالفة أسعار الدخول حيث يتم بيع تذكرة الدخول بخمسة جنيهات مع العلم إن قيمتها أربعة جنيهات، وتأجير الترابيزة بقيمة خمسة جنيهات رغم إن تذكرة الدخول تشمل الحصول علي كرسي و ترابيزة واستعمال دورة المياه، وفرض اكراميات علي الرواد،تحصيل مبلغ اثنان جنيه مقابل دخول دورات المياه وهي مخالفات متكررة.

غرامة على كافتيريا الهانوفيل

وتم توقيع غرامة على كافتريا الهانوفيل قدرها 10 آلاف جنيه، نظير إقامة حفلات غنائية بدون تصريح من الادارة العامة للسياحة والمصايف وازعاح المواطنين وتم مصادرة السماعات والالات الموسيقية.