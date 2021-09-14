«فودة» يضع اللمسات النهائية للمشروعات الجديدة بطور سيناء

عقب انتهاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة الطور، حيث تفقد أعمال ازدواج طريق «الجبيل»، في إطار التطوير الشامل للمنطقة، بطول 1.5 كيلومتر، والطريق عبارة عن حارتين اتجاه واحد لكل حارة، بعرض 9 أمتار للحارة، يتوسطهما جزيرة «أنترلوك»، بإجمالي عرض الطريق 25 متراً.

قام محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، بزيارة وحدة طب الأسرة الجديدة بمنطقة الإسكان البدوي الجديد بقرية الجبيل، ووجه المحافظ بسرعة عمل اللاند سكيب وإزالة أثار الأعمال وتجميل المنطقة، في إطار الاستعداد للافتتاح الرسمي في أكتوبر من العام الجاري، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار «فودة» إلى أنه يجري تطوير منطقة الجبيل بطور سيناء، بغرض الارتقاء بأهالي المنطقة اجتماعياً وعمرانياً واقتصادياً، مع الحفاظ على الهوية البدوية لأهل القرية، وخلق موارد جديدة، وإتاحة فرص عمل لأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ مسجد الروضة، والأعمال النهائية التي تجري بمحيط المسجد، ورفع كفاءة الطرق، منها المحور العرضي الواصل بين الطريق الرئيسي مروراً بمسجد الروضة، بطول 1400 متر مزدوج، بتكلفة حوالي 8 ملايين جنيه، وإنشاء متنفس لاهالي المنطقة، بالإضافة إلى أعمال التجميل والبلدورات واللاند سكيب، لرفع كفاءة محيط المسجد.

رافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وكرم المحافظ كلاً من علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، واللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، والمسئولين عن منظومة التغيرات المكانية بتلك المدن، لتحقيقها أعلى إنجاز في رصد أي تعديات على الأراضي أو البناء بدون تصريح.