بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الروضة بطور سيناء في أكتوبر

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، تابع خلالها الأعمال الإنشائية بمسجد الروضة للوقوف على مراحل التنفيذ بالمسجد، الذي يجرى إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع، والمقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، بحضور وزير الأوقاف.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مسجد الروضة يعد من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء، ويجري إنشاؤه بطراز معمارية فريد، ومن المقرر أن يجري تطوير كافة المناطق المحيطة به.

وأوضح المحافظ ، أنه سيجرى رصف ورفع كفاءة لطرق المحيطة به بطول 1750 مترًا، فضلًا على إنشاء البلدورات، وأعمال التجميل، واللاند سكيب، ودهان كافة العمارات المحيطة، بتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه، ما يؤدى إلى تغير المنظهر الجمالي للمنطقة.

رافق المحافظ في جولته اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، و أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الرواي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ تحت شعار الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين فرص ما بعد «كوفيد -19»، خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021، بالتعاون مع الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين، بحضور عدد من الوزراء، و 700 مشارك من الدول المختلفة بكافة قارات العالم، يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة العالمية، وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين، نتيجة وباء فيروس كورونا، والتغلب عليها، والدروس المستفادة من هذه الأزمة، والرؤية الخاصة بصناعة التأمين لحقبة ما بعد فيروس كورونا، كما أن المؤتمر يعد بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية، وفتح فرص جديدة من نوعها لمساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر، وضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.