بريد الوطن.. فى زحمة الأيام وذكريات الزمن الجميل

«وفى زحمة الأيام، تتفتت الأحلام، عمر اتسرق مننا، فين اللى كانوا هنا، راحوا خلاص ومفيش».. تلك هى أجزاء من كلمات جميلة كتبها لنا الشاعر الراحل الكبير «سامح العجمى» قبل أن يلقى وجه كريم العام الماضى، ونسج ألحانها الكبير الراحل «أشرف سالم»، الذى حلت ذكراه الأولى منذ أيام قليلة فكم كانت سعادتى وأنا أبدأ مقالى بتلك الكلمات الرائعة التى أعجبت من شاهدها أو سمعها.

فما أجمل لقاء الأصدقاء بعد فراق العديد من السنوات، فيشتاقون للسنوات التى مضت، ولقاءاتهم وسهراتهم، وأحاديثهم أيام الطفولة والشباب.

فترى عزيزى القارئ كم لخصت تلك الأغنية بكلماتها وألحانها البسيطة كل تلك المعانى الجميلة، فعندما تسمعها تجد نفسك بلا شعور تعود بذاكرتك إلى سنوات من ذكريات الطفولة والشباب الجميلة، بكل أحاسيسك وجوارحك، فتتذكر كل ما مضى عليك من أجدادك الذين رحلوا ورحل معهم كل الخير، أيام طفولتك، ومراهقتك، وأيام الجامعة، أحلى أيام العمر، وأشياء جميلة تاهت بالفعل فى زحمة الأيام وسرعة إيقاع الحياة حتى أصبح كل شىء «تيك أواى».

ياسمين مجدى عبده

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