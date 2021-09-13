بريد الوطن .. الأم أجمل النعم

الأم، بروحها الجميلة، لا تتوقف عن العطاء، تعيد بناء ما تصدَّع منك فى وقت الأزمات، تبث بداخلك روح الأمل، فالكلمات تعجز عن وصفها، ومهما فعلنا من أجلها فلن نوفيها حقها، فحبها لك غير مشروط، ولا يتغير مع الوقت.. بل يزداد، فهى لطف من الله لك ورحمة، فلا أحد يشبه جمال روحها ودفء قلبها وتواصل عطائها والحكايات معها، فهى دائماً تستر عيوبك وتفضلك على راحتها، ترعاك دائماً لو عصفت الدنيا بك، هى النظرة الحانية، والابتسامة الصافية التى تنسيك عثرات الحياة، هى قطرات الندى والخير مع إشراقة كل صباح، سبحان من أبدعها، فهى بساتين من المحبة والحنان والمودة، هى نسائم أمل ورحمة، تهبك كل شىء دون أن تسأل عن مقابل، عندما يؤلمك أمر ما فلا حاجة للبوح، فهى تستشعر بكل ما بداخلك، فهى تجيد الاستماع لك بحب. هى ضوء عينيك عندما يخذلك الآخرون، لا أحد يملأ فراغها أو يسد مكانها، الحياة بدونها مؤلمة، والأيام موجعة، والأنفاس حائرة، ولا أمان ولا راحة بغيابها، لأن تفاصيلها فى كل شىء، فأكثر ما نمر به وجعاً حياة بلا أم.

الأم لا تعوَّض أبداً، بدونها أيامك لا طعم لها، فالكل يتغير من حولك إلا هى، فهى الحب غير المنتهى، فبرحيلها ينطفئ نورك، وتختفى بسمتك، ويُكسر ظهرك فى غيابها، فقد كانت الأمان الحقيقى لك من فوضى الحياة.

حافظ على أمك وقدِّر وجودها فى حياتك، أخبرها بحبك لها ولا تبخل عليها فلا تخسر قلبها، فهى نبع الحنان، والوحيدة التى تتمنى لك التوفيق والنجاح الباهر، فدائماً دعواتها لك تفتح لك أبواب الخير والسعادة.

عصام كرم الطوخى - كاتب ومؤلف

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