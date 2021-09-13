بريد الوطن .. حملة للبحث عن الضمير

فاجأتنا وزارة الصحة مفاجأة سارة.. بحملة مكافحة «فيروس سى» التى لاقت نجاحاً غير مسبوق.. ثم حملة الأمراض المزمنة.. وأخيراً، نتمنى حملة للبحث عن الضمير، وتتم تحت إشراف أطباء وخبراء من اليابان، ويتم عمل اختبارات قاسية، ربما قليل مَن سينجح فى هذه الاختبارات، لأن بذور الضمير أصبحت غير متوفرة لدى البعض، وذلك لعدم توافر التربة الصالحة والجو الملائم لإنباتها، ومَن يثبت وجود الضمير داخله، حتى لو كان جزءاً بسيطاً، خاصة إذا كان يعمل وسط أناس يحبون الفساد، يتم عزله فى مكان غير معلوم فى صحراء مصر، حتى لا يختلط بعامة الشعب ويختفى منه الضمير، ومن فوائد تلك الحملة حصر هؤلاء الناس الذين يمتلكون الضمير الحى، ونحفزهم أو نجبرهم أن يتزاوجوا لكى يفوز المجتمع فى خلال خمسين سنة بجيل جديد يهدم سوء الأخلاق، ويبنى الضمير، فلماذا وصل الحال إلى هذا السراب الأخلاقى والضمير المعطل عن العمل، فى حين أن الرئيس السيسى لا همَّ له إلا العمل، وبلادنا ما أحوجها إلى العمل، وخاصة فى ظل الظروف الحالية؟ فمتى نستفيق؟!

مراد عزمى

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